Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş’ta 17. dakikada oyuna giren Tayyip Talha Sanuç, 44. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalırken, siyah-beyazlılar 90. dakikada Gedson Fernandes’in penaltı golüyle puanı kurtardı.

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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Mavi-beyazlı ekip 14’te Ben Ouanes ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin 90. dakikasında Gedson Fernandes, penaltıdan skoru 1-1’e getirdi.

Beşiktaş’ta oyuna 17. dakikada dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 44. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kasımpaşa’nın 7. dakikada Fall ve 84. dakikada Hajradinovic ile bulduğu 2 gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 39 puana, Beşiktaş ise 48 puana yükseldi.

Süper Lig’de gelecek hafta Kasımpaşa, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise evinde Başakşehir’i konuk edecek.

Kasımpaşa 1 - 1 Beşiktaş

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı ve maç 1-1 sona erdi.

90'Gedson Fernandes, penaltı vuruşunda topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

84'Hajradinovic'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

82'Brekalo'nun ortasında Fall kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

79'Cafu, çok uzaklardan kaleyi yokladı. Top direğin yanından auta gitti.

53'Sağ kanattan kısa paslaşmalarla etkili geldi Kasımpaşa. Ben Ouanes'in pasında Aytaç'ın vuruşu direğin yanından auta gitti.

46'İkinci yarı Kasımpaşa'nın vuruşuyla başladı.

45'Hakem ilk yarıyı bitirdi.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

45'Tayyip Talha Sanuç, Yasin Özcan'a yaptığı müdahalenin ardından yapılan VAR incelemesi sonucu direkt kırmızı kart gördü.

33'Oyunun bu dakikalarında tempo oldukça düşük.

22'Immobile'nin ara pasında Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rafa Silva'nın vuruşu üst direkten geri geldi.

14'GOL! Ben Ouanes, topu ağlara gönderdi. Ceza sahasına atılan pasta sol çaprazdan topla buluşan Ben Ounes, gelişine vurdu. Paulista'ya çarpan top, Mert Günok'un bacaklarının arasından ağlara gitti. Kasımpaşa, bu golle 1-0 öne geçti.

7'Savunmanın arkasına atılan ara pasla Fall, karşı karşıya kaldı. Kaleci Mert'ten sıyrılan Fall, topu boş ağlara gönderdi ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

3'Sağ kanattan hızlı çıkan Beşiktaş'ta Rafa Silva topla ceza sahasına girdi. Gerilerden yetişen Yasin, son anda müdahale ederek tehlikeyi önledi.

1'Maç Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

Kasımpaşa: Andreas, Kamil, Opoku, Yasin, Jhon, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Kevin, Can Keleş, Fall.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Mario, Muçi, Immobile.