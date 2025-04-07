BIST 9.407
DOLAR 37,98
EURO 41,60
ALTIN 3.650,12
HABER /  GÜNCEL

AKSUNGUR SİHA bir testi daha başarıyla tamamladı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR SİHA, LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurdu.

Abone ol

AKSUNGUR SİHA, göğsümüzü kabartan yeni bir başarıya imza attı..

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR SİHA, LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurdu.

AKSUNGUR'un başarısını TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu..

HEDEFİ TAM İSABET VURDU

Milli motor ile test uçuşunu gerçekleştiren AKSUNGUR'un ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurduğunu kaydeden Demiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu başarı, milli savunma sanayimizin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor ve Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık yolculuğuna güç katıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasımpaşa - Beşiktaş / CANLI
Kasımpaşa - Beşiktaş / CANLI
Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti
Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti
Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu
Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu
Trump'tan Çin'e yeni gözdağı! Vergiyi geri çekin yoksa yüzde 50 ek vergi uygularım
Trump'tan Çin'e yeni gözdağı! Vergiyi geri çekin yoksa yüzde 50 ek vergi uygularım
ABD'de gümrük vergisi çıkmazı: Yalan haber dediler
ABD'de gümrük vergisi çıkmazı: Yalan haber dediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşecek
Mossad eski daire başkanı: Türkiye'den korkuyoruz
Mossad eski daire başkanı: Türkiye'den korkuyoruz
MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
Amerika borsası çöküşle açıldı ABD tarihinin en kötü günlerini yaşıyor
Amerika borsası çöküşle açıldı ABD tarihinin en kötü günlerini yaşıyor
Uzmanlardan borsa ve kripto para yatırımcılara panik yapmayın uyarısı
Uzmanlardan borsa ve kripto para yatırımcılara panik yapmayın uyarısı
Marmaray istasyonunda kadın güvenlik görevlisine saldırı!
Marmaray istasyonunda kadın güvenlik görevlisine saldırı!
Karadeniz'de bereketli sezon
Karadeniz'de bereketli sezon