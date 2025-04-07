Amerika borsası çöküşle açıldı ABD tarihinin en kötü günlerini yaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinden geri adım atmayınca küresel piyasalarda tarife depremi yaşanıyor. Hisse senetlerinde rekor seviyelerde satış yaşandı, kripto paralar çakıldı. ABD'de endeksler günü yüzde 4'ün üzerinde düşüşle açtı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında kayıplar hızlandı. Yatırımcıların Fed'den hızlı faiz indirimi beklentileri arttı.

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ABD borsaları haftaya sert düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 3,31 düşüşle, Nasdaq yüzde 4, S&P 500 endeksi yüzde 3,72 düşüşle açıldı. Açılışın ardından ilk işlemlerde kayıplar daha da keskinleşti. S&P 500 endeksi son zirvesinden yüzde 20 düştü ve ayı piyasası sinyali verdi.

Dev çöküşe rağmen Trump'ın yaptığı savunma yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Küresel piyasalardaki kargaşa, Donald Trump'ın agresif, ekonomik açıdan yıkıcı tarifelerle rotasını sürdüreceğini söylemesinin ardından son dönemlerin en kötü bozgunlarından birine dönüştü.

Uzmanlar ilk dakikalarda yaşanan düşüşün panik eğilimi içerdiğini piyasaların, yürürlüğe giren kararlara hızlı tepki verdiğini belirtiyor. Özellikle güvenli liman altında yaşanan gerilemenin tedirginliğin boyutunun artmasına neden olduğuna dikkat çekerek bu sert düşüşlerin destek seviyelerinden dönebileceğini ancak bunun için piyasalardaki risk ortamının azalarak güvenin ön plana çıkması gerektiğini kaydediyor.

ASYA BORSALARINDA REKOR KAYIP

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7 düşüşle 31 bin 187 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 azalışla 2 bin 328 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 7,3 düşüşle 3 bin 96 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 12,7 değer kaybıyla 19 bin 960 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,3 azalışla 72 bin 152 puandan işlem gördü. Avustralya borsasında kayıplar yüzde 10'a ulaştı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 7,68 geriledi. Endeks, 16 yılın en sert günlük düşüşünü kaydetti.

AVRUPA BORSALARINDA DEPREM

Avrupa borsaları ve ABD vadeli işlemlerinde de kayıplar derinleşti. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 6,4 düşüşle 465 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 7,5 azalışla 19 bin 142 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,9 değer kaybıyla 7 bin 658 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 7,3 düşüşle 32 bin 135 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 5,9 azalışla 11 bin 702 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 6,2 değer kaybıyla 6 bin 825 puan seviyelerinde seyrediyor.

KRİPTO PARALAR ÇAKILDI

Piyasaların en volatil varlıkları kripto paralarda da sert düşüşler görüldü. Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 10,58 azalarak 2 trilyon 390 milyar dolara geriledi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10'dan fazla düşerek 75 bin doların altına indi. Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 22 değer kaybederek bin 421 dolar seviyesine geriledi.

TRUMP GERİ ADIM ATMADI GAZETECİ FIRÇALADI

Yeni haftaya piyasaların olumsuz tepkisiyle başlanırken, Trump bazıları 9 Nisan'da yürürlüğe girecek vergileri savunmayı sürdürdü. Ek gümrük vergisi vaadiyle seçildiğini savunan Trump, özellikle Çin'i hedef aldı ve Pekin'in ticaret açığını çözmesi gerektiğini söyledi. Trump, "Bu sorunu çözmediğimiz sürece bir anlaşma yapmayacağım. Çin büyük bir darbe alıyor, çünkü herkes bizim haklı olduğumuzu biliyor" şeklinde konuştu.

"Piyasalara ne olacağını söyleyemem" diyen Donald Trump, ülke ekonomisinin çok daha güçlü olduğunu savundu. Trump bir gazetecinin ABD'deki tüketicilerin de vergilerden etkilendiğine ilişkin sorusuna da tepki gösterdi. "Bu sorunun çok aptalca olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, "Ben hiçbir şeyin düşmesini istemiyorum. Ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir" dedi.