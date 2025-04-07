Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta DEM Parti heyetiyle görüşeceğini duyurdu. Terörsüz Türkiye hedefi için yeni adımlar atılacağını belirten Çelik, CHP lideri Özgür Özel’i “siyasi fanatizm” ve “sosyal bölücülük”le suçladı. Çelik ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş Şara’nın Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik, DEM Parti ile görüşmelerle ilgili olarak, "Terörsüz Türkiye'de başarıya ulaşacağız. Önümüzdeki günlerde bu hedefe ulaşmak için yeni adımlarımız olacak." açıklamasında bulundu.

Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta DEM heyeti ile görüşeceğini açıkladı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından önemli satır başları:

"Gazze’deki durumu da yakından takip ediyoruz. İnsani durum vahim boyutta. Çizgisini değiştirmeyen tek ülke Türkiye. Sayın cumhurbaşkanımız diplomasi trafiğini takip ettiriyor. İnsanların ölüme terk edilmesi ile katliam sürmekte. Netanyahu hükümeti soykırım şartlarını aşan tabloyu gerçekleştirdiğini görüyoruz.

Sayın Bahçeli geçtiğimiz hafta istirahati sonrası göreve başladı. Türkiye konusundaki hassasiyetini, iyileşme sürecin hasta yatağından bile o derece güçlü bir şekilde, sahiplenerek bütün hassasiyetleri en ince ayrıntısına kadar takip ederek sürece dönük olarak hep hassasiyeti hem de bu sürecin gündemde tutulmasına dair değerlendirmelerini paylaşması çok kıymetliydi.

Yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye hedefinin herhangi bir yol kazasına uğramadan hedefine ulaşabilmesi için önemli değerlendirmeler ve uyarılar yaptı. Cumhurbaşkanımız MYK açılış konuşmasında terörsüz Türkiye için yapılması gerekenler konusunda devlet kurumlarının senkronize bir şekilde faaliyet yürüttüğünü ifade etmişlerdir.

Terörsüz Türkiye'de başarıya ulaşacağız. Önümüzdeki günlerde bu hedefe ulaşmak için yeni adımlarımız olacak."

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE TEPKİ

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerini de değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özel'in "sosyal bölücülük" yaptığını öne süren Özel, şunları söyledi:

"Son 10 günde gerçekleşen siyasi gündemle ilgili çeşitli safhalarda görüşlerimizi paylaştık. Özetle gelinen nokta şudur: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in provokasyondan mandacılığa uzanan geniş bir literatürde negatif siyasetin pek çok kalemine imza atmış olmasıdır.

Esnafın, çiftçinin emeğine karşı bir partinin kampanya yapması esnafın, çiftçinin emeğinin kabul görmemesi ile ilgili olarak yürüttüğü bu kampanya Türk siyasi tarihinde bir partinin kendi vatandaşlarının emeğini kavga unsuru yaptığı bir ilktir. Tabi bütün açılardan bakıldığında sosyal açıdan bakıldığında uzun zamandır sayın Özgür Özel büyük bir siyasi fanatizm dili kullanmakta sosyal hayatın çeşitli mekanlarını kendilerinden olanlar, olmayanlar diye ayırarak sosyal bölücülük dediğimiz zararlı bir faaliyete imza atmaktadır.

"CHP SİYASİ CUNTACILIĞIN DOĞRUDAN TAHRİK UNSURU OLMUŞTUR"

Hiçbir şekilde bu vatandaşımız tarafından kabul görmemiştir. CHP yönetimi eliyle giderek marjinalleşen siyasetin içerisine mahkum etmiştir. En son olarak büyük bir demokrasi siyaset hatası yaparak Özgür Özel hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı hiçbir şekilde yanımızdan geçmeyecek birtakım ifadelerle etiketlemeye çalıştı. Bu etiketlemeyi yaparken kendi zihnindeki, kendi siyasi hayatlarındakini yansıtıyorlar.

Hükümetimize dönük olarak Cunta yönetimi ifadesi kullanılması CHP yönetiminden seçilmiş iradeye saygısızlığın bir neticesi olarak ortaya çıktı. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP siyasi cuntacılığın doğrudan tahrik unsuru olmuştur ya da ortaya çıkan bütün cuntalar karşısında destek vermiştir.

Güçlü halk iradesi ile seçilmiş bütün yönetimlere karşı CHP’nin yazılımlarının normal çıktısını bundan ibarettir. Millet iradesi ile kavgalı bir yazılımdır. Şimdi bu göreve başladığı dönemlerde de Özgür Özel normalleşmeden bahsetti, normalleşmeden geldiği nokta dışarıdaki odaklara dilekçe yazmaktan ibarettir. Dışarıdaki odaklara Türkiye’yi şikayet etmekten ibaretti.

Temel mesele CHP’nin kendisinde olan sıfatları başkasına yapıştırmaya çalışması, başkalarının sıfatlarını Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde engellemeye çalışmasından ibarettir. Hukuki karşılığı da partimiz tarafından verilecektir.

Bugün gösterilen performans açısından baktığımızda siz milli irade ile seçilmiş hükümetimize karşı bu ifadeyi kullanıyor ama kendisi hayal kırıklığına uğradım diyerekten tutup yabancı odaklardan kendilerine sahip çıkılması için siyasi dilekçe yazmaya devam ediyor. Bu trajik durumdur biz rakibimizin bu hale düşmesini istemeyiz. CHP tarihinde görülmüş şey değildir. Bütün vatandaşlarımızı incitmektedir.

Bugün dışarıdan yardım talep eden kişi CHP’nin genel başkanıdır. Bu tartışmayı örtmek için uyduruk iddiaya sarılıyor. Arkasına bir dayanak koy deseniz söyleyeceği hiçbir şey yok.

DEM Parti’den görüşme talebi geldi. Cumhurbaşkanlığı özel kalemi tarafından bu hafta içerisinde randevu ayarlanacaktır."

Ömer Çelik ayrıca Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş Şara'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili olarak Şara'nın Cuma günü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'de olacağını söyledi.