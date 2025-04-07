Karadeniz'de bereketli sezon

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek başladıkları sezonu bol avla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor. Beklentilerin üzerinde geçen sezon, balıkçılara hem bereket hem de memnuniyet getirdi.

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Karadeniz’de 1 Eylül’de “Vira bismillah” diyerek başlayan balık avı sezonu sona yaklaşırken, bölge balıkçıları hem denizde hem de tezgâhlarda hareketli bir dönemi geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Sezon boyunca palamut, istavrit, mezgit ve kalkan gibi pek çok türün bol avlanması hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun etti.

PALAMUTLA BAŞLAYAN BEREKET

Av sezonunun başında palamut avının rekor düzeyde olması, bölge halkının sofralarına uygun fiyatlı balık ulaşmasını sağladı. Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, “Palamutta belki de son 10 yılın en verimli sezonunu yaşadık. Vatandaşlarımız bol bol palamut tüketti, fiyatlar da oldukça uygundu. Ortalama 1 kilogram gelen palamutlar 80-100 lira aralığında satıldı” dedi.

HAMSİ DAHA KISITLIYDI AMA DİKKATLİ AVLANDIK

Karadeniz, hamsi avının ise palamut kadar olmasa da tatmin edici seviyelerde gerçekleştiğini, ancak balıkçıların bu sezon daha küçük ve ince hamsileri avlamamaya özen gösterdiğini vurguladı. Bu tutumun, hem sürdürülebilir avcılık açısından hem de gelecek sezonlar için olumlu bir adım olduğu değerlendirildi.

İSTAVRİT VE MEZGİT SOFRALARI SÜSLEDİ

Sezon boyunca istavrit ve mezgit gibi türlerin bol avlandığını aktaran Karadeniz, “Bu iki balık da tezgahlarda sürekli yer aldı. Kilosu ortalama 100-150 liradan satışa sunuldu. Vatandaşlarımız farklı balık türlerine kolayca erişebildi” dedi.

KALKAN FİYATLARI YARIYA DÜŞTÜ

Sezon sonuna doğru özellikle kalkan avında yaşanan artış dikkat çekti. Karadeniz, “Kalkan bu sıralar oldukça bol çıkıyor. Bu da fiyatlara yansıdı. Daha önce kilosu 1300 liraya kadar çıkan kalkan, bugünlerde 600-700 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.

SEZON SONU DİNLENME VE HAZIRLIK DÖNEMİ

Balıkçılar için av sezonunun tamamlanmasının ardından yaklaşık bir aylık dinlenme süreci başlayacak. Ardından teknelerde bakım, ağların onarımı gibi hazırlıklar başlayacak. Karadeniz, Mayıs ayı itibarıyla yeni sezon için çalışmaların hız kazanacağını belirtti.

TEZGAHTA HAREKETLİLİK: BALIK SATICILARI DA MEMNUN

Perşembe ilçesinde balık satışı yapan Özay Çakır ise sezon boyunca yaşanan balık bolluğunun, satışlara olumlu yansıdığını söyledi. “Tezgahlarda uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar hareketlilik oldu. Hem çeşit boldu hem de fiyatlar uygundu. Vatandaş da balıkçılar da memnun kaldı” dedi.

TRABZON'DA SON GÜNLER YOĞUN GEÇİYOR

Trabzon’da da sezonun sonuna yaklaşılırken balıkçılar istavrit ve mezgit başta olmak üzere pek çok türü tezgahlarında sergiliyor. Ortahisar ilçesinde kurulan balık pazarında; mezgit ve istavrit 100-125 liradan, barbun 200, levrek ve çipura 350, tirsi 100, torik ise 150 liradan satılıyor.