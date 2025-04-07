Belediye binası yakınlarında silah sesleri! Belediye meclis üyesi ağır yaralandı
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Kadirli Belediye Meclis Üyesi Kerim Özdoğan ağır yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Abone ol
Kadirli Belediye binası yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Kerim Özdoğan'a tabancayla ateş açıp kaçtı.
Karnından ve ayağından yaralanan Özdoğan, araçla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis kaçan şüpheliyi arıyor
Kadirli Belediye Meclis Üyesi Özdoğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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