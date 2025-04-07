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Belediye binası yakınlarında silah sesleri! Belediye meclis üyesi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Belediye binası yakınlarında silah sesleri! Belediye meclis üyesi ağır yaralandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Kadirli Belediye Meclis Üyesi Kerim Özdoğan ağır yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kadirli Belediye binası yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Kerim Özdoğan'a tabancayla ateş açıp kaçtı.

Karnından ve ayağından yaralanan Özdoğan, araçla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor

Kadirli Belediye Meclis Üyesi Özdoğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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