Trump'tan Çin'e yeni gözdağı! Vergiyi geri çekin yoksa yüzde 50 ek vergi uygularım

Misilleme vergisine karşı Çin'e gözdağında bulunan Trump, 8 Nisan'a kadar yüzde 34 vergiyi geri çekmezlerse 9 Nisan'da yüzde 50 ek vergi uygulayacaklarını duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yeni gümrük vergilerini açıkladı. Trump açıklamasında, Çin'den ithal edilen ürünler için yüzde 34, Avrupa Birliği'nden gelen ürünler için ise yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Ayrıca Trump,"Çin güçlü ülke ama ilk sırada değiller. Amerika onlar için ciddi fiyat ödüyor. ABD daha önce en zengin ülkeydi. 1880'lerde o kadar çok para vardı ki. Şimdi bu problemi yakında çözeceğiz." diyerek, "Çin en önde, yüzde 67 vergi. Bakın ABD'ye uyguladığı vergi yüzde 67. Biz ona karşı yüzde 34 vergi uygulayacağız. Biz onlardan çok daha az istiyoruz. Bundan neden şikayet etsinler?" ifadesinde bulunmuştu.

ÇİN'DEN HAMLE

Trump'ın yeni gümrük tarifeleri sonrası Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in karara karşı olduğu ve kendi haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alacağı belirtilmişti.

ABD MALLARINA AYNI ORANDA VERGİ KARARI

Çin, Trump’ın %34 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararına sert bir yanıt vererek, tüm ABD mallarına aynı oranda vergi getireceğini açıklamıştı.

TRUMP'TAN YENİ GÖZDAĞI

Yaşanan gelişmeler sonrası son dakika gelişmesinde, Trump, Çin'e yeni bir gözdağında bulundu..

Trump, açıklamasında "Çin 8 Nisan'a kadar yüzde 34 vergiyi geri çekmezse 9 Nisan'da yüzde 50 ek vergi uygularız." dedi.