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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti

Gaziantep'te 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek yerel seçimlerde Şehitkamil Belediyesi'ni kazanan CHP'ye belediye başkanı Umut Yılmaz şok yaşattı. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti.

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Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisi CHP'den istifa etti.

Gaziantep'te CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisinden istifa etti. Yılmaz'ın CHP'den istifasını e-devlet üzerinden yaptığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ SESSİZ KALMIŞTI

Umut Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart tarihinden itibaren partisiyle ilgili bir paylaşım yapmamış, tutuklanan belediye başkanlarıyla ilgili sessiz kalması parti içinde tepkilere neden olmuştu. Yılmaz'ın bir süredir CHP ile ters düştüğü biliniyordu.

CHP, 30 YIL SONRA KAZANMIŞTI

Öte yandan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Gaziantep'te bir ilki başardı. CHP, 1 milyon nüfuslu Türkiye'nin en büyük 6. İlçesi olan Şehitkamil Belediyesi'ni kazandı.

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