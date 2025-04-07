Trump ve Netanyahu'nun basın toplantısı iptal edildi

Trump ve Netanyahu'nun görüşmesinin ardından yapılması beklenen basın toplantısı iptal edildi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Macaristan'dan ABD'ye gitti. Netanyahu'nun, Beyaz Saray'da Trump'la görüşeceği belirtilmişti. Beklenen ortak basın toplantısının iptal edildiği duyuruldu.

TRUMP, NETANYAHU'NUN İKİNCİ WASHİNGTON ZİYARETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, ocakta başkanlık görevine başlamasının ardından ikinci kez Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor." dedi.