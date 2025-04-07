BIST 9.407
DOLAR 38,01
EURO 41,56
ALTIN 3.650,12
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

Otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun (VW) lüks otomobil markası Audi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu ek tarifeler nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldığı duyuruldu.

Abone ol

Almanya'nın önde gelen otomobil dergisi Automobilwoche’nin haberine göre, Audi, bayilerine mektup göndererek, 2 Nisan'dan sonra ABD'ye giren tüm araçların şimdilik bekletileceğini ve bayilere teslim edilmeyeceğini bildirdi.

Bayilerden stoklarını azaltmaya odaklanmaları istendi. Audi'nin şu anda ABD'de yeni tarifelerden etkilenmeyen 37 bin otomobili bulunduğu aktarıldı.

Audi'nin ABD'de fabrikası bulunmuyor ve şirket bu ülkede satılan tüm araçlarını yurt dışından getiriyor. ABD'de en çok satılan Q5 model araç, Meksika'daki Audi fabrikasında üretilirken, geri kalan modeller Almanya, Macaristan ve Slovakya'daki fabrikalardan geliyor.

Alman basınında yer alan haberlerde, Audi’nin ana şirketi Volkswagen ise Meksika'dan ve limanlardan trenle araç teslimatını geçici olarak durdurdu. Şirket, fiyatlandırma konusunda nisan ortasına kadar netlik sağlanmasını bekliyor.

Öte yandan, 3 Nisan'dan bu yana ABD'de otomobil ithalatında önceki yüzde 2,5'lik orana ek olarak yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulanıyor. Mayıs ayından itibaren 150 otomobil parçası kategorisi de ek ücrete tabi olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump ve Netanyahu'nun basın toplantısı iptal edildi
Trump ve Netanyahu'nun basın toplantısı iptal edildi
Minguzzi ailesine ölüm tehditleri: Suç duyurusunda bulundular
Minguzzi ailesine ölüm tehditleri: Suç duyurusunda bulundular
Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen mağara imha edildi
Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen mağara imha edildi
AKSUNGUR SİHA bir testi daha başarıyla tamamladı
AKSUNGUR SİHA bir testi daha başarıyla tamamladı
Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti
Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti
Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu
Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu
Trump'tan Çin'e yeni gözdağı! Vergiyi geri çekin yoksa yüzde 50 ek vergi uygularım
Trump'tan Çin'e yeni gözdağı! Vergiyi geri çekin yoksa yüzde 50 ek vergi uygularım
ABD'de gümrük vergisi çıkmazı: Yalan haber dediler
ABD'de gümrük vergisi çıkmazı: Yalan haber dediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşecek
Mossad eski daire başkanı: Türkiye'den korkuyoruz
Mossad eski daire başkanı: Türkiye'den korkuyoruz
MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
Amerika borsası çöküşle açıldı ABD tarihinin en kötü günlerini yaşıyor
Amerika borsası çöküşle açıldı ABD tarihinin en kötü günlerini yaşıyor