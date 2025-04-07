Metin Yıldız'dan sessizlik eleştirilerine 'çok yoğunum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gelen sessizlik eleştirilerine yanıt veren oyuncu Metin Yıldız, İmamoğlu’na yıllardır ulaşamadığını belirterek "Soran olursa söyleyin, çok yoğunum" dedi. Yıldız, İmamoğlu’na verdiği desteği hatırlatırken, zamanla görmezden gelindiğini ve kendisine geri dönüş yapılmadığını sosyal medyada dile getirdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sosyal medyada başlayan boykot çağrıları, özellikle sanat ve medya camiasına yönelmiş durumda. “Neden konuşmuyorsunuz?” baskısına maruz kalan isimlerden biri de oyuncu Metin Yıldız oldu. Yıldız, sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere imalı bir yanıt verdi.

Bir dönem Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun yanında yer alan, ona destek veren Metin Yıldız, zamanla yaşadıklarını sosyal medyada açık açık paylaştı. Yıldız’ın açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İmamoğlu'na 5 yıldır 'yoğun olduğu' sebebiyle ulaşamadığını söyleyen Yıldız, "Soran olursa söyleyin.. Çok Yoğunum" dedi.

Yıldız, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Merhaba Arkadaşlar Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde.. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay.. Neden mi Söyliyeyim ; Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz.. Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım.. Kazandı Aramadım Bir talepte bulunmadım.. 2019 da Fatsadaydım pandemi vardı Her Şey çok Güzel Olacak dedi inandım Anamı Babamı bıraktım 2000km yol yaptım oy verdim.. Kazandı İki sene sonra Bir sinema filmi Sanat için aradım Açmadı Mesaj Attım Dönmedi Kalemini Aradım Yazmadı Cevap geldi Beyefendi Yoğun Tekrar aradım Çok yoğun Mail attım Maalesef çok çok çok yoğun kendileri.. Beş senedir Yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine.. Bakıyorum O gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler:) Şimdi buraya yazıyorum Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere.. Soran olursa da söyleyin.. Çok Yoğunum..