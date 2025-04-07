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Sabri Sarıoğlu'ndan görevden alındı iddialarına yanıt

Sabri Sarıoğlu'ndan görevden alındı iddialarına yanıt

U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, görevden alındığına dair iddiaları yalanladı. Radyospor’a konuşan Sarıoğlu, kendisine ulaşan bir bilginin olmadığını ve ekibiyle çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

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Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, hakkında çıkan iddialar sonrası ilk kez konuştu.

Görevinden alındığına dair söylentileri yalanlayan Sarıoğlu, ekibi ile birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Radyospor’a açıklamalar yapan Sarıoğlu, kendisine bu konuda ulaşan bir şeyin olmadığını aktardı.

Haberi duyunca şaşırdığını ifade eden Sarıoğlu, "Bana ulaşan bir şey yok. Görevimin başındayım. Ekibimle çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

40 yaşındaki teknik adam, UEFA U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için açıklanan kadro sonrası eleştirilerin odağına yerleşmişti.

Beşiktaş, U19 Ligi’nde gol krallığı için yarışan Adnan Karahisar'ın kadroya alınmaması, Avrupa'da fırtınalar estiren Trabzonspor'un U19 takımından da yeterli sayıda oyuncunun milli takıma davet edilmemesi ve Sabri Sarıoğlu'nun UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan Inter maçını izlemeye gitmemesi büyük tepkilere yol açmıştı.

Bu tepkiler sonrası geçtiğimiz hafta Sabri Sarıoğlu’nun U19 Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alındığı iddiaları ortaya atılmıştı.

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