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Gaziantep FK, uzatma dakikalarında yıkıldı!

Gaziantep FK, uzatma dakikalarında yıkıldı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Gaziantep 48. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle öne geçerken, Göztepe 90+4'te Kubilay Kanatsızkuş’un golüyle eşitliği sağladı.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.

48. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Kaleci Burak Bozan'ın uzun ortasında savunmanın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu, ceza sahasında rakiplerini çalımladıktan sonra sağ çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

90+4. dakikada Göztepe skoru 1-1 yaptı. Sol kanattan Juan'ın yaptığı ortada, Nielsen'in kale çizgisi önüne indirdiği topu Kubilay Kanatsızkuş filelere gönderdi.

90+5. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Tijanic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Romulo'nun tamamlamak istediği top, kaleci Burak Bozan'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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