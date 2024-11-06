Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye sert sözler: Hırsız adam karşısındakini de hırsız bilir

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımının pazar günü oynayacağı Galatasaray maçı öncesi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan gelen eleştirilere bir kez daha tepki gösterdi. Takımının maçı satacağı yönündeki iddialara öfkelenen Yıldırım, "Fenerbahçe'ye söylüyorum: Belki siz kendinizi diğerleri gibi biliyorsunuz. Hırsız adam karşısındakini de hırsız bilir tamam mı? Maç satan adam karşısınındaki de maç sattığını bilir." dedi.

Abone ol

Daha önce Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımının bu hafta oynayacağı Galatasaray maçı öncesi konuşmayınca eleştirilerin hedefi oldu. "Sessiz kalmakla" suçlanan Yıldırım, eleştirilere sosyal medya üzerinden cevap verdi.

"Samsunspor asla maç satmaz"

Yıldırım, "Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacakta. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından" dedi.

Yıldırım, "Siz neden sahanızda "Galatasaray'a 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. ‘Adalet’ deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, kendisine yönelik eleştirilerin devam etmesi üzerine EKOL TV'ye açıklamalarda bulunarak çok sert ifadeler kullandı.

"Bundan sonra onlar beni tanıyacaklar"

Yıldırım, "Fenerbahçelilerin yaptığı terbiyesizliği hazmedemez duruma getirdiler beni. Açık ve net söylüyorum. Ben bir iş adamıyım. Bütün dünya beni tanır. Cumhurbaşkanlarıyla, bakanlarla bu kadar üst düzey milyarderlerle görüşen bir iş insanıyım. Şimdi muhatap olduğum insanlar kim belli değil. Hepsi troll, hepsi sallıyor. Fenerbahçe medyasıyla da yeni tanıştım. Bundan sonra da onlar beni tanıyacaklar artık" diye konuşan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni bir jenerasyon yaşıyorum, Fenerbahçe bunu hazmedemiyor"

"Ben öyle bir karakter değilim ya. Bana milyon teklif etsen, ben maç vermem. Galatasaray'ın da canı cehenneme diyeceğim ya. Beni ilgilendirmez ki. Ben açıklama yaptım. Türkiye duymak istemiyor. Bu adamlar kötü niyetli. Ben diyorum ki 1960 doğumluyum. 4 yaşındayken Samsunspor kurulmuş. Ben Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Bunu saklamıyorum dedim. Çıksın diğer başkanlar da söylesin dedim. Ben yeni bir jenerasyon yaşıyorum, Fenerbahçe bunu hazmedemiyor.

"Çıkın televizyona Galatasaray'a 3-1 nasıl yenildiğinizi anlatın"

Bana niye soruyor Ali Koç başarısızlığını kardeşim? Çıkın televizyona Galatasaray'a 3-1 nasıl yenildiğinizi anlatın. Özeleştirinizi yapın. Yapmıyorsunuz. Trabzonspor'u 90+12'de nasıl yendiğiniz orada gözüküyor. Ben şimdi kalkayayım da Fenerbahçeli oyuncunun, Trabzonspor'da forma giyiyor Ozan, beyinmiş kalpmiş bunları mı konuşayım ben ya olacak şey mi? Ayıp denen bir şey var. Bana böyle Fenerbahçe saldırıyor. Ben evet kalktım söyledim. İnsanların beyniyle kalbi her zaman çelişkili. Bu çocuklarda olabilir belki dedim ama bu çocuklar maç satmaz. Sonuna kadar delikanlılar. Arkasında duruyorum tamam mı?

"Hırsız adam karşısındakini de hırsız bilir"

Fenerbahçe'ye söylüyorum: Belki siz kendinizi diğerleri gibi biliyorsunuz. Kızıyorum onlara. Hırsız adam karşısındakini de hırsız bilir tamam mı? Maç satan adam karşısınındaki de maç sattığını bilir. Oyuncum da asla inanmıyorum. Okan'dı, Emre'ydi, Taylan'dı geçen asla böyle bir şey yapmadılar. Çıktılar oynadılar çünkü benden para alıyorlar. Paranın hakkını verdiler ve Samsunspor'u aslanlar gibi kümede tuttular. Fenerbahçe de şampiyon olamamış. Gitsin onu yönetimde tartışsınlar. Niye olamadıklarını tamam mı? 99 puan almış benim mi suç ya?"