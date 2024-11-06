Associated Press: Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak seçildi

AP'nin yayımladığı resmi olmayan verilere göre, başkanlık yarışını Trump kazandı.

Trump'ın başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 277 delege elde ettiği verisi paylaşıldı.

Donald Trump, salıncak eyaletlerden North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin'de; ayrıca Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho'da yarışın galibi oldu.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.