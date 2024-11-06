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MSB: Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristin ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."

MSB
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