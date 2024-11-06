Asgari ücret zam maratonu başlıyor: İşte ilk toplantı tarihi!

Yeni asgari ücret zammı için gündem hızlandı. Aralık ayı itibarıyla komisyonun göreve çağrılması bekleniyor. Çalışma hayatında çok önemli bir parametre olan asgari ücret için 2025 yılında gelecek zam oranı merak konusu oldu. Öte yandan 2025 yılı için belirlenecek asgari ücret, birçok geliri ve ödemeyi de etkileyecek. Yıl sonunda emekli maaşları ve asgari ücrete yapılacak zam oranı için masadaki beklentiler şekillenmeye başladı. İşte asgari ücrete gelmesi beklenen zam oranları.

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Asgari ücret zammı için pazarlık sürecine çok kısa bir süre kaldı. Asgari ücret 2024 yılında 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılında uygulanmaya başlayacak olan asgari ücret için masadaki oranlar belli olmaya başladı. Yüzde 25-30 zam oranı öne çıkarken çalışanlar bu zam oranlarına sıcak bakmıyor. Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri ile ücretlerin hızla eridiği 2024 yılında kayıplarını telafi etmek isteyen çalışanlar en az yüzde 40 zam talebinde bulundu. Peki, yeni asgari ücret kaç olacak? Komisyonun önüne gitmesi muhtemel asgari ücret rakamı haberimizde.

2024 yılı temmuz ayı itibarıyla 16,8 milyon 4/a'lı çalışan bulunuyor. Aynı oranı 2024 yılına uyarladığımızda 7,1 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığı görülüyor. Asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı ücret arasında çalışanların sayısı ise 13 milyon kişi.

Milyonlarca çalışanın ücretini belirleyecek olan 2025 asgari ücreti için geri sayım başladı. Enflasyon oranında zam yapılırsa 2025’te asgari ücretin ne kadar olacağına dair senaryolar konuşulmaya başlandı.

Yüzde 25 rakamı telaffuz edildi

Yabancı kuruluşların da önerdiği gibi asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa 21 bin 250 liraya yükselecek.

Muhalefet çevreleri asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ifade etti. Muhalefetin 30 bin TL beklentisi bu koşullarda mümkün olarak görülmüyor.

AK Parti'nin asgari ücret zam oranı için konuştuğu yüzde oranı ise 28-30. Asgari ücret zammı yüzde 30 olsa 22 bin civarına denk geliyor.

22- 23 bin vatandaşı mutlu etmiyor

Asgari ücret 22- 23 bin kabul görse de kitleleri mutlu etmeyecek. Ancak 25 bin TL’ye yaklaşan her rakamın dar gelirliden de kabul görmesi bekleniyor.

Çalışanların asgari ücret beklentisi

Türkiye'nin istihdam platformu Eleman.net, çalışanların asgari ücrete dair görüşlerinin yer aldığı anket verilerini paylaştı.

Çalışanlara 2025 yılı asgari ücret tahminleri sorulduğunda, yüzde 49'u 24 bin TL, yüzde 20'si 23 bin TL, yüzde 21'i 22 bin TL ve yüzde 9'u 20 bin TL olacağını öngörüsünde bulundu. Yapılan ankete göre çalışanların yüzde 49’u 2025 yılında asgari ücretin 24 bin TL olacağını öngörüyor.

Zam senaryoları

Ekim 2024 enflasyon verisinin yüzde 48,58 gelmesinin ardından yüzde 42 yıl sonu hedefleri zora girdi.

Kasım ve aralık ayında aylık enflasyonun yüzde 2 gelmesi halinde yılsonu enflasyonu yüzde 45,42, yüzde 1,5 gelmesi halinde de yüzde 44,02 olacak.

Yüzde 45,42 seviyesinde asgari ücretin 25 bin 882 TL olması,

Yüzde 44,02 gerçekleşmesi halinde 25 bin 608 TL olması,

Yüzde 45,42 enflasyonda olası 2025 asgari ücretinin 25 bin 419 TL olması bekleniyor.

Yılsonu yaklaşınca şirketler yeni yılın bütçesine hazırlanıyor. Bütçenin en önemli belirleyicisi de asgari ücret olacak. Yalnızca asgari ücret üzerinden işçi çalıştıran işverenler değil, borçlanma yapacak birçok insan ve taksicilere kadar herkes için belirleyici olacak.

Asgari ücretliler açısından asgari ücret geçim meselesi iken işverenler açısından da istihdam kararı açısından belirleyici olacak. 2024 yılı itibarıyla asgari ücretin işverene maliyeti 23.502,94 TL. Yani brüt asgari ücret ile işverene maliyet arasında 3.500,44 TL’lik bir fark var. Bu fark 5 puanlık prim teşviki. Asgari ücret desteği çerçevesinde her bir işçi için sağlanan 700 TL’lik destek de bulunuyor. Ancak asgari ücretteki artış oranıyla asgari ücret desteği aynı miktarda artmazsa bu durumda desteğin yeterli olmaması işvereni zor durumda bırakacak.

Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı programda asgari ücret​ maratonu konusunda açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "2025 yılından geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bazı parametreler var. Bunlar arasında en önemli şey enflasyon​ oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine giriyor. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz." dedi.



KOMİSYONUN TOPLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Vedat Işıkhan Komisyonun toplanacağı tarihi de açıkladı. Açıklaması şöyle;

"İnşallah aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacağız. Buradan gelen rakamı da inşallah aralık ayının sonunda kamuoyu ile paylaşma fırsatı olacak."