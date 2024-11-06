Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "ABD'de yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ı tebrik etti.

Erdoğan X platformundan yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.