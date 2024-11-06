BIST 8.885
DOLAR 34,25
EURO 36,89
ALTIN 3.001,37
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "ABD'de yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ı tebrik etti.

Erdoğan X platformundan yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump kazandı zafer konuşması yaptı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
ABD'nin yeni başkanı olan Donald Trump'ın seçim vaatleri gündeme geldi
Foto Galeri ABD'nin yeni başkanı olan Donald Trump'ın seçim vaatleri gündeme geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan "Uzlaşı sağlandı" diyerek duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır!
Erdoğan "Uzlaşı sağlandı" diyerek duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır!
NATO Genel Sekreteri Rutte ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı kutladı
NATO Genel Sekreteri Rutte ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı kutladı
Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebeğin mezar taşına bu yazı yazıldı
Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebeğin mezar taşına bu yazı yazıldı
Togg yılın 10. ayında zirvede! En yakın rakibine yaklaşık 13 bin fark attı
Togg yılın 10. ayında zirvede! En yakın rakibine yaklaşık 13 bin fark attı
ABD'li siyasetçiler para kesintisi ve suikast korkusuyla İsrail'e destek çıkıyor
ABD'li siyasetçiler para kesintisi ve suikast korkusuyla İsrail'e destek çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına Gazze çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına Gazze çağrısı
Soner Yalçın, Sözcü gazetesinden ayrıldı
Soner Yalçın, Sözcü gazetesinden ayrıldı
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakma boşanma davasında kusurlar arasında sayıldı
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakma boşanma davasında kusurlar arasında sayıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Elon Musk'tan 'zafer' paylaşımı!
Elon Musk'tan 'zafer' paylaşımı!
"Çember-24" operasyonlarında aranan 4 bin 244 kişi yakalandı
"Çember-24" operasyonlarında aranan 4 bin 244 kişi yakalandı
ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump kazandı zafer konuşması yaptı
ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump kazandı zafer konuşması yaptı