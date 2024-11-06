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Soner Yalçın, Sözcü gazetesinden ayrıldı

Soner Yalçın, Sözcü gazetesinden ayrıldı

Soner Yalçın, 11 yıldır köşe yazısı yazdığı Sözcü gazetesinden ayrıldığını açıkladı. Yalçın, bugün yayınlanan yazısında, "Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir” ifadelerini kullandı.

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Sözcü gazetesindeki ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Gazetede 2013 yılından bu yana köşe yazarlığı yapan Soner Yalçın da Sözcü'den ayrıldığını açıkladı.

Soner Yalçın, bugün yayımlanan "Hoşçakalın" başlıklı köşe yazısında ayrılık haberini şöyle duyurdu:

"Ve fakat: Ben yazılarımla maalesef gazetenin yanında olamayacağım...

Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir.

Evet, değerli okur artık ayrılma zamanı geldi. İyi ki varsınız.

Katkısı olan her meslektaşıma da teşekkür ederim.

Hoşçakalın...”

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