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Elon Musk'tan 'zafer' paylaşımı!

Elon Musk'tan 'zafer' paylaşımı!

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyen Amerikalı milyarder Elon Musk'tan ABD'de oyların sayıldığı esnada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip edeceği bildirildi. New York Times (NYT) gazetesinin Musk'ın takvimiyle ilgili bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, seçim süreci boyunca güçlü destek verdiği Cumhuriyetçi adayın bazı mitinglerine de katılan Musk, seçim gecesini Trump'ın Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde geçiriyor.

Elon Musk, teniste maçların kazanıldığı esnada kullanılan "Oyun, set ve maç" ifadesini yazarak bir 'zafer' paylaşımında bulundu. 

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