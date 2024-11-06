Miss & Mr. Fashiontv yarışmasının kazananları belli oldu

Miss & Mr. FashionTV 2024 Güzellik Yarışması: FashionTV Türkiye ve L’actone İş Birliği ile Moda ve Güzellik Dünyası İstanbul’da Parladı

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İstanbul – 5 Kasım 2024 | Türkiye’nin en prestijli güzellik yarışmalarından Miss & Mr. FashionTV 2024, İstanbul’un kalbi CVK Park Bosphorus Hotel’de, FashionTV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat liderliğinde ve L’actone ana sponsorluğunda gerçekleşti. Hem Türkiye’den hem de uluslararası moda ve güzellik dünyasından birçok önemli ismin katıldığı bu özel gecede, kadın finalistlerden Leyza Altılar ve erkek finalistlerden Yusuf Demirhan, jüri üyelerinin oylarıyla “Miss & Mr. FashionTV 2024” unvanlarını kazanarak gecenin yıldızları oldular. Türkiye’nin en başarılı güzellik temsilcilerinin, gelecekte global arenada ülkemizi temsil edecek marka yüzleri olarak öne çıkacağına dair güçlü bir mesaj verildi.

FashionTV ve L’actone ile Moda Dünyasında Global Güç Birlikleri

Melissa Onat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, jüri koltuğunda Cem Özer, şarkıcı Ege ve New York’tan gelen ünlü L’Oréal saç boyama uzmanı Vasken Demirjian gibi sektörün önde gelen isimleri yer aldı. Chanel, Dior, Gucci, Lancôme, Versace, Louis Vuitton, Estée Lauder, Prada, Armani, Yves Saint Laurent, Burberry ve L’actone gibi dünya çapında ikonik markalarla stratejik ortaklıklar kuran FashionTV, global moda ve güzellik sektöründe bir lider olarak öne çıkıyor. Yarışma, aynı zamanda geçtiğimiz Şubat ayında kaybettiğimiz Türk moda dünyasının duayeni Erkan Özerman’ın anısına ithaf edilerek, sektöre kattığı değerler onurlandırıldı. Enis Onat, “Erkan Özerman’ın sektöre katkıları asla unutulmayacak,” diyerek geceye anlamlı bir dokunuş kattı.

FashionTV by L’actone: Güzellik ve İnovasyonla Birleşen Özel Bir Deneyim

Yarışmada yer alan güzeller, FashionTV by L’actone serisinin özel ürünleriyle tanışarak eşsiz bir güzellik deneyimi yaşadı. L’actone Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, “L’actone olarak uluslararası güzellik standartlarını Türkiye’ye taşımaktan gurur duyuyoruz. FashionTV ile bu iş birliğimiz, kaliteyi ve inovasyonu bir araya getirerek moda ve güzellik dünyasında yeni bir standart belirliyor,” ifadeleriyle ortaklığın vizyonunu dile getirdi. Bu özel gece, moda ve güzellik dünyasına hitap etmenin ötesinde, “Askıda Mama” projesiyle sokak hayvanlarına destek sağlayarak toplumsal bir farkındalık da yaratmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin Küresel Moda ve Güzellik Arenasındaki Gücü

Miss & Mr. FashionTV 2024, Türkiye’nin başarılı güzellik temsilcilerinin dünya çapında güçlü markaların yüzü olarak ülkemizi en prestijli şekilde temsil etme potansiyelini yansıttı.