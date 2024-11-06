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Araç muayene ücretlerine 2025 belli oldu! Büyük zam geliyor

Araç muayene ücretlerine 2025 belli oldu! Büyük zam geliyor

TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında araç muayene ücretlerine 43,93 oranında zam geldi. Otomobil, minibüs ve benzeri araçlar için 1.821,60 TL olan ücret, 2.621,82 TL'ye çıktı.

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2025 yılı itibarıyla tüm araçların muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacak. Bu karar, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork, yarı römork, motosiklet, traktör, otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi tüm araç türlerini kapsıyor.

2025 muayene ücretleri açıklandı 

T24'ün haberine göre, önümüzdeki yıl için belirlenen yeni tarifeye göre, traktörler için muayene ücreti 927,6 TL'den bin 335,09 TL'ye; otomobil, minibüs ve benzeri araçlar için ise bin 821,60 TL'den 2 bin 621,82 TL'ye yükselecek. Otobüs, kamyon gibi büyük araçların muayene ücretleri ise 3 bin 544,13 TL olarak belirlendi.

Sıfır kilometre otomobil ve motosikletler için ilk muayene, ruhsatta belirtilen tescil tarihinden itibaren üç yıl sonra yapılacak ve sonrasında her iki yılda bir tekrarlanacak. Ticari araçlar ise her yıl muayene edilmek zorunda. Araçların muayene başlangıç tarihi, fabrikadan çıkış tarihi olarak kabul ediliyor.

2025 yılında yürürlüğe girecek zamlardan etkilenmemek için, araç sahiplerinin 2024 Aralık ayında muayene randevusu almaları öneriliyor. Bu şekilde daha düşük ücretlerden faydalanılarak muayene gerçekleştirilebilir. Eğer araç muayenede ağır kusur tespit edilirse, bir ay içinde kusur giderilip ücretsiz olarak muayene yenilenebilir.

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