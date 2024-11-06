BIST 8.619
DOLAR 34,34
EURO 37,03
ALTIN 3.022,27
HABER /  DÜNYA

Bitcoin, Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisiyle rekor kırdı

Bitcoin, Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisiyle rekor kırdı

ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Bitcoin'in fiyatı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanabileceği beklentisiyle 75 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Abone ol

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York eyaletlerinde sonuçlar belli oldu.

Buna göre, ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 27'sinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump 188, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris 99 delege elde etti.

Oy sayımı devam ederken, Trump'ın seçimde üstünlük sağlayabileceği beklentisiyle Bitcoin'in fiyatındaki yükseliş dikkati çekti.

Coinmarketcap verilerine göre, kripto para biriminin fiyatı, 75 bin 11 dolarla rekor tazelerken, Türkiye saati ile 06.30 itibarıyla 73 bin 886 dolardan işlem gördü.

Öte yandan, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 15 baz puan artışla yüzde 4,44'e yükseldi. Dolar endeksi de yüzde 1,5 artarak 10,95 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Real Madrid'e şok mağlubiyet
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Real Madrid'e şok mağlubiyet
Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu
DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesine yalanlama
DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesine yalanlama
Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı
DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadelerine ilişkin açıklama
DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadelerine ilişkin açıklama
Bebek pudrasına uyuşturucu gizleyen şüpheli tutuklandı
Bebek pudrasına uyuşturucu gizleyen şüpheli tutuklandı
PFDK sevkleri açıklandı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında...
PFDK sevkleri açıklandı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında...
İstanbul'da eğitim kazası: 1 askerimiz şehit oldu
İstanbul'da eğitim kazası: 1 askerimiz şehit oldu
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Derbideki penaltı kararlarının VAR kayıtları açıklandı
Derbideki penaltı kararlarının VAR kayıtları açıklandı
CHP'nin Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz etmediği ortaya çıktı
CHP'nin Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz etmediği ortaya çıktı