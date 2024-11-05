PFDK sevkleri açıklandı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ardından Ertuğrul Doğan, Jose Mourinho, Edin Dzeko, Acun Ilıcalı, Sandro Zufic ve Salvatore Foti'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Derbi sonrası 6 kişi sevk edildi

TFF’nin yaptığı açıklamada Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinden Ertuğrul Doğan, Jose Mourinho, Edin Dzeko, Acun Ilıcalı, Sandro Zufic, ve Salvatore Foti PFDK’ye sevk edildi.

İşte TFF’nin o açıklaması:

“ERTUĞRUL DOĞAN’ın (Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı) müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “ hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX’in 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “ hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası flaş röportajda ve basın röportajında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC’in aynı müsabakadaki “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü SALVATORE FOTI’nin aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALİ ACUN ILICALI’nın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDIN DZEKO’nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yar alan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."