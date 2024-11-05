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Rize’de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü ulaşıma kapandı

Rize’de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü ulaşıma kapandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin istikameti ulaşıma kapandı.

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Kentte sabahtan itibaren görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun 14. kilometresinde heyelan meydana geldi, yolun Artvin yönü ulaşıma kapandı.

3 otomobilde hasar oluştu

Heyelan anında yoldan geçen 3 araçta taş çarpması sebebiyle maddi hasar oluştu.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri toprağı kaldırmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar, yeni heyelan tehlikesine karşı kontrollü sürdürülüyor.

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