İlyas Salman için 4 yıl 8 ay hapis istemi!

Sinema ve tiyatro oyuncu İlyas Salman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Açıklanan mütalaada İlyas Salman için 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

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Ünlü oyuncu İlyas Salman’a ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Yeni duruşmada, ünlü oyuncunun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık İlyas Salman avukatı ile birlikte mahkeme salonunda bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı duruşmada hazır bulundu. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Cumhuriyet Başsavcısı tarafından mütalaa açıklandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 1 Ağustos 2022 tarihinde bir gazetede yer alan ‘Erdoğan’ı o koltuğa layık görmüyorum’ başlıklı haberdeki sözleriyle Cumhurbaşkanı’nı aşağılayıcı şekilde hakaret ettiği belirtildi.

4 YIL 8 AY HAPİS İSTEMİ

Açıklanan mütalaada, sanık İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada sanık avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Müşteki avukatı ise mütalaaya katıldığını belirterek sanık Salman’ın cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı hazırlanabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.