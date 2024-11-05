Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı'na gönderme: Beyinleri ile kalpleri arasında...

Fenerbahçe Kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın Fenerbahçe hakkında yaptığı açıklamalara tepki göstererek, Yıldırım’ın gündem değiştirme amacıyla bu tarz söylemlerde bulunduğunu belirtti ve Yıldırım'a, Fenerbahçe ismini kullanmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü açıklamasında, "Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz. Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin “gündem değiştirerek gündeme gelme çabası” olarak görüyoruz. Yüksel Yıldırım’a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini, Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını, Bir maçtan sonra daha “beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur” mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz sezon oynanan Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası Samsunspor taraftarları tarafından performansları tepki toplayan eski Galatasaraylı 3 futbolcu için, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bakın bu çocukların üçünde de kötü niyet yok ama beyinleriyle kalpleri arasında çelişki olmuştur... Olmamıştır demiyorum. Sevdiği takımdır, oynadığı büyük takım, ona karşı oynamak kolay değildir" ifadelerini kullanmıştı.