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Öldürülen motokuryenin ailesinden sanıklar lehine verilen istinaf kararına tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Öldürülen motokuryenin ailesinden sanıklar lehine verilen istinaf kararına tepki

Başkentte, 5 Kasım 2022'de trafikteki tartışma üzerine bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül'ün ailesi, istinaf mahkemesinde sanıklar lehine yeniden kurulan hükme tepki gösterdi.

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Maktulün kız kardeşi Berna Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel mahkemece "kasten öldürmeye yardım" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün çok sayıda suç kaydı olduğunu belirterek, istinaf mahkemesince bu sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi ve serbest bırakılmalarından rahatsız olduklarını ifade etti.

Özgül, yerel mahkemenin verdiği cezanın caydırıcı olduğuna işaret ederek, "Ancak istinaf mahkemesi bu kararı bozdu. Olayın faili Halil İbrahim Demirci'nin cezasını da 25 yıla indirdi." dedi.

İstinaf mahkemesinin kararını Yargıtaya taşıdıklarını bildiren Özgül, "20 ayrı suç dosyası bulunan insanların dışarıda bulunmasından, gezmesinden son derece rahatsızız. Bugün bu Samet'in başına geldiyse yarın başka bir Samet'in başına gelmeyeceğini hiçbir garantisi yok. Bu 3 kişinin de en ağır ceza neyse cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz"

Baba İsmail Hakkı Özgül ise oğlunun kırmızı ışıkta geçenleri uyardığı için olayın meydana geldiğini anlatarak, "Biz bu kişilerin toplum içinde gezmesini istemiyoruz. Baba ve arkadaşının 20 ayrı suçtan sabıkaları var. Oğlunun da sabıkası var. Bunlar Ali kıran baş kesen gibi hareket etmişler. Biz bu adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Olayın geçmişi

Motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de trafikte yol verme tartışması üzerine bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucu Halil İbrahim Demirci'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ü ise aynı suça yardımdan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise yerel mahkemece "kasten öldürmeye yardım" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verilen Açıkgöz ve Demirci'nin beraatlerine, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilen Halil İbrahim Demirci'nin ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

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