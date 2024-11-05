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TUS/2 tercih sonuçları açıklandı! 2024 TUS 2. Dönem tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TUS/2 tercih sonuçları açıklandı! 2024 TUS 2. Dönem tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sınava giren adaylar, 'TUS/2 tercih sonuçları nasıl sorgulanır' sorusuna yanıt aramaya başladı.

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercih sonuçları için araştırmalar başladı. TUS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, doktor olabilmek için tercih başvurusunda bulunacak olan adayların tercihleri 31 Ekim'de sona ermişti.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21-31 Ekim'de tercihleri alınan 2024-TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.

Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.

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