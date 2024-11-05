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Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı çağrıya yanıt

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı çağrıya yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi için anayasal düzenleme çağrısı yapan MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi. Özel, "Sırf Erdoğan geçmişte 'Balda tuz bulunmaz bir tek senden cumhurbaşkanı olmaz' dediği Erdoğan için bir kez daha başkan seçilsin diye Öcalan'ı Meclis'e getirmekten bahsetmektedir" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir." sözlerine yanıt verdi.

Özel, "Sayın Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, bize göre tek seçenektir diyor Bahçeli. Bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru değil midir diyor. Erdoğan'ın kürk sorunu vardır. Bunlarca dost sorunu yoktur, Erdoğan'ın post sorunu vardır. Sırf Erdoğan geçmişte 'Balda tuz bulunmaz bir tek senden cumhurbaşkanı olmaz' dediği Erdoğan için bir kez daha başkan seçilsin diye Öcalan'ı Meclis'e getirmekten bahsetmektedir" dedi.

Özel, terör soruşturması kapmasında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki "Remzi Kartal'la görüştü" iddialara dair ise "İddiadır. Kayıt yok. Ama iki AKP'li vekilin Kartal ile yemek yemişliği var, fotoğraf var" ifadelerini kullandı. 

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