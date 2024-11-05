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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Ayder" rengi tanıtılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Ayder" rengi tanıtılıyor

Rize'de Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Ayder" rengi beğeniye sunuldu.

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Rize'de Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Ayder" rengi beğeniye sunuldu.

Kentteki bir alışveriş merkezi önünde sergilenen Togg T10X modelini inceleyenler yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretçilerden Eser Yıldız, AA muhabirine, aracı daha önce kullandığını belirterek, "Ayder yeşili rengini merak ediyordum. Gayet güzel. Ben de sipariş verdim. Aracımızı bekliyoruz." dedi.​

Togg, 10 Kasım Pazar gününe kadar sergilenecek.

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