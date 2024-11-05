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İzmit Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama 7 ilçede hissedildi

İzmit Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama 7 ilçede hissedildi

İzmit'te Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın planlı tatbikat sırasında olduğu belirtilirken çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölü ve yaralının olmadığı açıklandı.

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İzmit'te Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş rafinerisinde öğlen saatlerinde çok şiddetli patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından tesislerden yoğun dumanlar yükseldi. Korku dolu anların yaşandığı bölgede çevre halkı, deprem olduğunu zannetti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yaşanan yangın kısa sürede kontrol altında alınmıştır. Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

Patlama çevre ilçelerde sarsıntıya yol açtı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Kocaeli Belediye Başkanı Büyükakın, CNN Türk'e bağlanarak, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ölü ve yaralı yok

Akın, "Kurumların bilgisi dahilinde planlı bir tatbikat sırasında patlama oldu. Kendi sistemleriyle yangını kontrol altına aldılar. Bizden yardım talebi olmadı. bize iletilen ölü ve yaralı bilgisi yok." dedi.

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