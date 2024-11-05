BIST 8.621
DOLAR 34,34
EURO 37,47
ALTIN 3.025,80
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Abone ol

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Erdoğan, Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmelerin ve anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, Caparov'a "Pamukkale beyazı" rengindeki Togg hediye etti.

Sarayın bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Caparov, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray-Tottenham maçını Belçikalı hakem Visser yönetecek
Galatasaray-Tottenham maçını Belçikalı hakem Visser yönetecek
Simpsonlar ABD'nin yeni başkanını belirledi! Sosyal medya bu görselle çalkalanıyor
Simpsonlar ABD'nin yeni başkanını belirledi! Sosyal medya bu görselle çalkalanıyor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'Osimhen' açıklaması: Bonservisi alınacak mı?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'Osimhen' açıklaması: Bonservisi alınacak mı?
Çorum'da patlama yaşanan bina için karar verildi!
Çorum'da patlama yaşanan bina için karar verildi!
Trendyol'un kasım kampanyaları faaliyet yürüttüğü tüm ülkelerde aynı anda başlayacak
Trendyol'un kasım kampanyaları faaliyet yürüttüğü tüm ülkelerde aynı anda başlayacak
İran'da nükleer fizikçi Fahrizade suikastıyla suçlanan 3 kişi idama mahkum edildi
İran'da nükleer fizikçi Fahrizade suikastıyla suçlanan 3 kişi idama mahkum edildi
Bakan Şimşek Çin'de resmi temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek Çin'de resmi temaslarda bulunacak
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine ret!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine ret!
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ikinci şok! İsmail Saymaz duyurdu
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ikinci şok! İsmail Saymaz duyurdu
Bir devir sona erdi: BP Türkiye'den tamamen çekildi
Bir devir sona erdi: BP Türkiye'den tamamen çekildi
Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı
Ürküten açıklama! Marmara'da olası büyük depremde 3 metrelik tsunami uyarısı
Ürküten açıklama! Marmara'da olası büyük depremde 3 metrelik tsunami uyarısı