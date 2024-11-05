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AK Parti heyeti, Rusya'da temaslarda bulunacak

AK Parti heyeti, Rusya'da temaslarda bulunacak

AK Parti heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya Partisi yetkilileriyle bir araya gelecek. Heyet, ilişkilerin geliştirilmesi için iş birliği protokolü imzalayacak.

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AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığınca hazırlanan program kapsamında, AK Parti heyeti 6-9 Kasım'da, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunacak.

Heyette, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz ve AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar yer alacak.

Heyet ilk olarak, Birleşik Rusya Partisi Genel Konsey Sekreteri Vladimir Yakuşev ve Sekreter Yardımcısı Vladimir Vasilyev ile görüşecek.

Görüşmede, AK Parti ile Birleşik Rusya Partisinin 2009'da imzaladığı mutabakat zaptına ek olarak, 2025-2027 Yıllarını Kapsayan İşbirliğinin Genişletilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Protokol imzalanacak.

Protokol, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro Üyesi Andrey Klimov tarafından imzalanacak.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile de görüşecek AK Parti heyeti, Rusya'daki mukim Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla da bir araya gelecek.

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