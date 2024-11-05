Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'Osimhen' açıklaması: Bonservisi alınacak mı?

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün sponsorluk anlaşmasının imza töreninde sorulan Victor Osimhen sorusuna yanıt verdi.

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Başkan Dursun Özbek, Fuzul Tasarruf Finansman'ın Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı isim ve forma sponsorluğunu 1 yıl süreyle üstlenmesine ilişkin RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Özbek, sezon sonuna kadar Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili bir soruya, "Futbol takımı olarak başarılı bir sezon geçiriyoruz. Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için daha önemli bir süre var. O zaman bunları dikkate alacağız. Bizim yönetim olarak taraftarı ve camiayı memnun etmek için başarı odaklıyız. Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır. Galatasaray bu etkinliklerini yaparken kendi pozisyonunu kendi yapısında dikkate alacaktır. Bu tür konuları şimdiden konuşmanın bir faydası olacağını düşünmüyorum. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de onu taraftarımıza seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz" diyerek yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'deki hakem tartışmalarına yönelik soruyu ise sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yapılan sponsorluk anlaşmasının sosyal sorumluluk anlamındaki önemine dikkati çekip gündemi değiştirmek istemediğini söyleyerek yanıtsız bıraktı.

Sponsorluk anlaşması imzalandı

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın bu sezon isim ve forma sponsorluğunu Fuzul Tasarruf Finansman üstlendi.

Anlaşmaya ilişkin imzalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp başkan yardımcısı Mehmet Cibara ve Fuzul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Furkan Akbal tarafından atıldı.