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Vali Davut Gül, kayyum Can Aksoy'u ziyaret etti

Vali Davut Gül, kayyum Can Aksoy'u ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, geçen hafta Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Can Aksoy'u ziyaret etti. Can Aksoy, seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması üzerine 30 Ekim'de Başkan Vekili sıfatıyla Esenyurt Belediyesi'nde göreve başladı.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim Çarşamba günü şafak baskınıyla evinde gözaltına alındı. Aynı gün tutuklanan Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kayyum Can Aksoy'u bugün ziyaret etti. Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yapılmadı.

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