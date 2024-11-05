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Eski AK Partili vekilden kayyum kararı: Artık siyaseti bırakıyorum

Eski AK Partili vekilden kayyum kararı: Artık siyaseti bırakıyorum

AK Partili eski milletvekili Reha Çamuroğlu, DEM Parti yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesi'ne ilişkin kayyum kararlarına tepki gösterdi. Çamuroğlu "Artık tamamen siyaseti bırakıyorum" dedi.

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İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Urfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandığını açıkladı. Belediye başkanları Ahmet Türk, Gülistan Sönük ve Mehmet Karayılan görevden alındı. Üç belediyeye kayyum atanmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Eski AK Parti Milletvekili Reha Çamuroğlu, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çamuroğlu, "Ben artık siyasetten bir çözüm beklemiyorum. Seçimler Rusya seçimlerine döndü. Bu devlete karşı seçim kazanılamaz. Artık tamamen siyaseti bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Çamuroğlu, paylaşımının devamında "Bundan sonra edebiyat ve tarihle uğraşacağım. Bir de sevgili hayvanlarla. Kısacası işimiz Allah’a kaldı" dedi.

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