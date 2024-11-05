LGS tarihi belli oldu Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS ile ilgili açıklama yaptı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

MEB'ten yapılan açıklamada 2024-2025 eğitim öğretim yılı döneminin, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacağı bildirildi.