BIST 8.664
DOLAR 34,34
EURO 37,39
ALTIN 3.023,16
HABER /  DÜNYA

Seçime saatler kala sonuçlar geldi: Trump mı Harris mi önde?

Seçime saatler kala sonuçlar geldi: Trump mı Harris mi önde?

ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimlerine saatler kala ülke genelinde yapılan son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

Abone ol

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.

Seçim kampanya süreci boyunca birbirine oldukça yakın seyreden iki adayın seçime başa baş girmesi, birçok uzmana göre 2024 seçimlerinin "tahmin edilmesi en zor seçimlerden biri" olduğunu gösteriyor.

Söz konusu anketlerden NBC News, New York Post, Emerson ve New York Times anketlerinde iki rakip eşit puanda çıkarken, Reuters ve Forbes gibi yayın organlarında Harris'in az farkla, Wall Street Journal ve CNBC gibi yayın organlarının anketlerinde ise Trump'ın az farkla önde olduğu gözüküyor.

SALINCAK EYALETLERDE TRUMP AZ FARKLA DAHA AVANTAJLI GÖZÜKÜYOR

Öte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.

Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor.

Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.

Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'den açıklama: İsrail Şam'ı vurdu
Suriye'den açıklama: İsrail Şam'ı vurdu
Ankara'da 2 minibüs çarpıştı: 21 yaralı
Ankara'da 2 minibüs çarpıştı: 21 yaralı
Ordu'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı
Ordu'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı
Servet Çetin Amedspor'la anlaştı
Servet Çetin Amedspor'la anlaştı
Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı tutuklandı!
Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı tutuklandı!
Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
THY net karını açıkladı! Yolcu kapasitesi aşıldı
THY net karını açıkladı! Yolcu kapasitesi aşıldı
Erzincan'da 4 insan kaçakçısı tutuklandı
Erzincan'da 4 insan kaçakçısı tutuklandı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!
Hava Kuvvetleri'ne pilot adayı muvazzaf subay temini için başvuru tarihi uzatıldı
Hava Kuvvetleri'ne pilot adayı muvazzaf subay temini için başvuru tarihi uzatıldı
Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi
Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi
CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil
CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil