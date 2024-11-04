Servet Çetin Amedspor'la anlaştı

Amedspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra, sezon sonuna kadar Servet Çetin ile sözleşme imzaladı. Çetin için kulüp tesislerinde bir imza töreni düzenlendi.

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Ersun Yanal ile yollarını ayıran Amedspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Amedspor, son olarak Sivasspor'u çalıştıran Servet Çetin ile anlaşma sağladı.

Amedspor, Servet Çetin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Amedspor Şehmus Özer tesislerimizde, Başkan Yardımcımız Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlumuz Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nedim Dalga’nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktörümüz Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandı.

Teknik direktörümüz Servet Çetin’e Amedspor’umuzda başarılar dileriz."