Suriye'den açıklama: İsrail Şam'ı vurdu

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

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Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına bir hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yönünden Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki sivil bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, saldırıda Sayeda Zeinab bölgesinin hedef alındığı belirtilmişti.

İSRAİL: HİZBULLAH'IN İSTİHBARAT BİRİMLERİNİ VURDUK

İsrail de Şam yakınlarında Hizbullah'ın istihbarat birimlerini vurduğunu ve altyapıyı hedef aldığını açıkladı.