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Erzincan'da 4 insan kaçakçısı tutuklandı

Erzincan'da 4 insan kaçakçısı tutuklandı

Erzincan'da tırda 17 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, düzensiz göçmen ve insan kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında öncü ve artçı olarak seyrettiği tespit edilen araçlardan birini Refahiye ilçesi uygulama noktasında, diğer artçı olan tırı ise ilçe yakınında atıl durumda bulunan bir akaryakıt istasyonunda durdurdu.

Tırda arama yapan ekipler, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 17 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü A.A. ile öncü araçta bulunan M.D, F.D. ve M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundun tutuklandı.

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