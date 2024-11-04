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Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi

Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi

Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını tamamen kapatma kararı alan BP, Petrol Ofisi ile satış anlaşması gerçekleştirdi. BP'nin 111 yıllık Türkiye macerasının sona ermesiyle birlikte, istasyonların isimleri de değişecek.

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111 yıllık Türkiye serüvenini sonlandırma kararı alan BP, Petrol Ofisi ile satış anlaşması yaptı.

BP, PETROL OFİSİ İLE ANLAŞMA YAPTI

111 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren BP, buradaki tüm operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alım işlemini tamamladığını açıkladı. Bu süreçte BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ'deki hisselerin yanı sıra, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları da Petrol Ofisi'ne devredildi.

İSTASYONLARIN İSİMLERİ DEĞİŞECEK

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, işlemle ilgili olarak "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz" açıklamasını yaptı. Öte yandan satın alma işlemiyle birlikte BP'nin tüm akaryakıt istasyonlarının isminin de değişeceği belirtildi.

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