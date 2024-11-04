TCMB rezervleri 159,4 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artışla 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi. Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken altın rezervleri de 65 milyar 894 milyon dolara ulaştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı.

Buna göre Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artışla 159 milyar 398 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Açıklanan verilere göre, bu dönemde Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 465 milyon dolar düşüle 93 milyar 504 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde altın rezervleri de 320 milyon dolar yükselişle 5 milyar 574 milyon dolardan, 65 milyar 894 milyon dolara ulaştı.