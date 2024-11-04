Mardin, Batman ve Halfeti Belediyeleri'ne kayyum atandı! AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin bir açıklamada bulundu. Güler, "Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyeceği bir özgürlük alanı değildir" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'den 3 belediyeye yapılan görevlendirmeye ilişkin bir açıklama geldi.

Güler, "Sizler kayyum diyorsunuz ama hukuki tarifi böyle demiyor. Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyeceği bir özgürlük alanı değildir. Suç işleyen, ceza alan veya görevi sebebi ile soruşturma ve kovuşturmaya tabi bir durum söz konusu ise gerekli uygulama yapılacaktır." dedi.