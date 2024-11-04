Narin’in amcası Salim Güran için tedbir geldi: Odalara ‘boşaltın’ emri

Narin Güran cinayetiyle ilgili ilk duruşma perşembe günü 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak. Mahkeme, duruşma öncesinde itirafçı Nevzat Bahtiyar’a avukat atanması talebinde bulundu. Ayrıca, amca Salim Güran'ın cezaevinde kaldığı odanın yanındaki odalar, can güvenliği gerekçesiyle boşaltıldı.

Abone ol

Diyarbakır'da Kuran kursundan dönerken kaybolan ve 19 gün sonra köyün yakınlarındaki bir dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yargılama süreci başlıyor. İlk duruşma, 7 Kasım'da tarafların geniş katılımıyla Diyarbakır Adliyesi’nde yapılacak. Dava, geçmişte KCK ana davası ve organize suç örgütleri davalarının görüldüğü, yüksek güvenlikli özel salonda yapılacak.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili olarak anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve cesedin dereye taşınmasına yardım ettiği iddia edilen Nevzat Bahtiyar yargılanacak. Sanıklar hakkında “İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. HTS kayıtları ve sinyal baz bilgileri, küçük kızın öldürüldüğü saatte dört sanığın birlikte olduklarını gösterdiği için hepsi müşterek fail olarak değerlendirildi.

Mahkeme, dava sürecindeki taraf sayısının fazlalığı ve olayın hassasiyeti nedeniyle özel önlemler aldı. Duruşma, tarafların güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak amacıyla kamera ile kayıt altına alınacak ve SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) kullanılarak sesli kayıt sistemiyle de takip edilecek. Olası teknik aksaklıkların önüne geçmek için bir SEGBİS teknikerinin duruşma boyunca hazır bulunması kararlaştırıldı.

Mahkeme heyeti, duruşma öncesi ve sonrasında provokasyon girişimlerine karşı Emniyet Müdürlüğünden geniş güvenlik önlemleri alınmasını istedi. Bu önlemler, duruşma salonunun içini, girişini, salonun bulunduğu koridoru ve adliye binası dışını kapsıyor.

Salim Güran’ın tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı odasının hemen yanındaki odaların da can güvenliği olmadığı gerekçesiyle boşaltıldığı öğrenildi. Amca Güran’ın odasının sağındaki ve solundaki odalarda kalan tutuklular başka bölümlerdeki odalara alındı.

Anne, amca ve ağabeyi savunmak üzere 12 avukat dosyaya özel vekalet sundu. Ancak Nevzat Bahtiyar’ın avukatı bulunmadığı için mahkeme, yasal zorunluluk gereği Bahtiyar’a avukat atanması için Diyarbakır Barosu’na başvurdu ve OCAS sistemi üzerinden avukat görevlendirildi.

Mahkeme, ilk duruşmanın ardından Tavşantepe Köyü’ne giderek olayın gerçekleştiği evde, evin çevresindeki ahır ve eklentilerde keşif yapacak. Bu keşif, davanın detaylarının aydınlatılması için önemli bir adım olarak görülüyor.

Davanın ilk duruşması, geçmişte önemli terör ve organize suç davalarının görüldüğü yüksek güvenlikli özel bir salonda gerçekleştirilecek. Mahkeme, duruşmaya katılacak tarafların fazlalığı ve dava dosyasının kapsamı nedeniyle bu kararı aldı.