DEM Parti grup toplantısını Mardin’de yapacak

DEM Parti, haftalık Meclis grup toplantısını, kayyum atanan Mardin'de yapma kararı aldı. Grup Başkavekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de parti olarak bu hafta komisyon görüşmelerine katılmayacaklarını açıkladı.Abone ol
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Mardin, Batman ve Halfeti'ye atanan kayyumlar nedeniyle yarın Meclis'te yapmayı planladığı Meclis haftalık grup toplantısını Mardin’de yapacak.
Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları bu kapsamda yarın saat saat 13.00’da partisinin grup toplantısında konuşacak.