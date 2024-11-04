BIST 8.771
DOLAR 34,34
EURO 37,47
ALTIN 3.027,00
HABER /  GÜNCEL

DEM Parti grup toplantısını Mardin’de yapacak

DEM Parti grup toplantısını Mardin’de yapacak

DEM Parti, haftalık Meclis grup toplantısını, kayyum atanan Mardin'de yapma kararı aldı. Grup Başkavekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de parti olarak bu hafta komisyon görüşmelerine katılmayacaklarını açıkladı.

Abone ol

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Mardin, Batman ve Halfeti'ye atanan kayyumlar nedeniyle yarın Meclis'te yapmayı planladığı Meclis haftalık grup toplantısını Mardin’de yapacak.

Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları bu kapsamda yarın saat saat 13.00’da partisinin grup toplantısında konuşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanları arasında gerilim: Hiç hoş değil
Cumhurbaşkanı Başdanışmanları arasında gerilim: Hiç hoş değil
Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: "İtalya’yı geçeceğiz"
Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: "İtalya’yı geçeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırım suçlularının hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırım suçlularının hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz
Otomotiv ihracatında tüm zamanların 10 aylık rekoru kırıldı
Otomotiv ihracatında tüm zamanların 10 aylık rekoru kırıldı
Cevdet Yılmaz'dan ekim ayı enflasyon verileriyle ilgili açıklama
Cevdet Yılmaz'dan ekim ayı enflasyon verileriyle ilgili açıklama
Şimşek: Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan geriledi
Şimşek: Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan geriledi
MasterChef'e veda eden isim belli oldu
MasterChef'e veda eden isim belli oldu
İngiltere'de zirvenin yeni sahibi Barecolana dört dörtlük gidiyor
İngiltere'de zirvenin yeni sahibi Barecolana dört dörtlük gidiyor
Valilik kararı duyurdu! 10 gün süreyle yasaklandı
Valilik kararı duyurdu! 10 gün süreyle yasaklandı