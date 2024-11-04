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Cevdet Yılmaz'dan ekim ayı enflasyon verileriyle ilgili açıklama

Cevdet Yılmaz'dan ekim ayı enflasyon verileriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplumsal refahı artırmak amacıyla uyguladıkları ekonomi programıyla dezenflasyon sürecinin gelecek dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyona ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Toplumsal refahı artırmak amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, programlarına duyulan güvenin neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini belirtti.

Tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 2,88 oranında arttığını dile getiren Yılmaz, yıllık enflasyonun ise yüzde 48,58 düzeyine indiğini bildirdi.

Son 5 ayda yıllık enflasyondaki azalışın 27 puana yaklaştığını vurgulayan Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ekim ayı enflasyonunda gıda fiyatlarının etkisi hissedilirken, sezon geçişinin de etkisiyle taze meyve ve sebze grubunda fiyat artışları yaşanmıştır. Bununla birlikte tüm geçici etkiler arındırıldığında, çekirdek enflasyon göstergelerindeki aylık değişimler bir önceki aya kıyasla azalmış, yıllık enflasyon düzeyleri gerilemiştir. Ayrıca yurt içi üretici fiyatlarındaki gidişat, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskının giderek hafiflediğini göstermektedir. 2024 yılının son çeyreğinde dönemsel fiyatlama etkisinin azalmasını, hizmet enflasyonunda iyileşmenin gerçekleşmesini ve küresel emtia fiyatlarındaki olumlu seyrin dezenflasyon sürecine katkı vermesini bekliyoruz."

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