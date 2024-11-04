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TÜİK'in verileri! Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı!

TÜİK'in verileri! Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi.

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Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 2,97 artış kaydetmişti.

Ekonomistler ne bekliyordu?

AA Finans'ın ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin anketine katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.

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