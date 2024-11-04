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Özgür Özel'den DEM Partili belediyelere kayyum atanmasına çok sert tepki

Özgür Özel'den DEM Partili belediyelere kayyum atanmasına çok sert tepki

CHP Genel Bşkanı Özgür Özel, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin "Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız" dedi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum darbesine ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı.

X hesabından bir paylaşım yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı.

Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır."

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Mardin, Batman ve Halfeti Belediyeleri'ne kayyum atandı
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